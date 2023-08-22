Goran Bregovic konser için gittiği Moldova’ya alınmadı

Bosnalı Sırp-Hırvat besteci, gitarist ve şarkıcı Goran Bregovic’in konser için gittiği Moldova’ya girişine izin verilmedi.

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Ukrayna ile sınırı olan ülke, savaşın başlamasından bu yana kontrollerini güçlü bir şekilde sıkılaştırmıştı.

‘Gustar Müzik Festivali’nin organizatörlerince yapılan yazılı açıklamada, konser için başkent Kişinev’e gelen Bregovic’in, sınır polisince ülkeye girişine izin verilmediği bildirildi.

Festivale ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Bregovic’in şu sözlerine yer verildi:

“Sevgili Moldovalı dostlarım! Bugün Gustar Müzik Festivali’nde sahne alamadığımız için çok özür dilerim. Kişinev havaalanında herhangi bir resmi açıklama yapılmadan Moldova’ya girişimize izin verilmemesi bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı.”

Yerel basına göre, bu kararda Bregovic’in Rusya yanlısı tutumları rol oynarken, 73 yaşındaki yıldızın Mart 2015’te verdiği bir konserde ‘Kırım’ın ilhakını’ ve ‘işgali’ni açıkça desteklediği söylendi.

Moldova Başbakan Yardımcısı Dumitru Alaiba da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bregovic’in ülkeye girişine izin verilmediğini doğruladı:

“Bugün Goran Bregovic’in müziğiyle dans etmek, Rus saldırganlığı sonucunda ölen tüm Ukraynalıların mezarları üzerinde dans etmek gibidir.”

Goran Bregovic kimdir?

Balkanların en tanınmış sanatçılarından biri olan Goran Bregovic, 1950 yılında Sırp bir anne ve Hırvat babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. 16 yaşındayken konservatuvardaki klasik keman eğitimini bırakarak Yugoslavya’nın en başarılı gruplarından sayılan ‘Bijelo Dugme’ (Beyaz Düğme) adında bir Rock grubu kurdu.

Film müziğine ilk olarak 1978’de Mica Milosevic’in ‘Nije Nego’ filmiyle başladı. Bregovic’in en renkli ortaklığı yönetmen Emir Kusturica ile gerçekleşti, 1989’da ‘Dom Za Vesanje’, 1993’te ‘Arizona Dream’, 1995’te Cannes Film Festivali’ni kazanan ‘Underground’ ve 1998’de ‘Crna Macka’ gibi Emir Kusturica filmlerinin müziklerini yaparak Kusturica ve Bregovic çok başarılı bir ikili haline geldi.

Sanatçı, Türkiye’de İzmir, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve Diyarbakır illerinde de konserler verdi. Sanatçının parçalarından bazıları Sezen Aksu, Oya-Bora ve Candan Erçetin gibi Türk müzisyenler tarafından Türkçe sözlerle seslendirilmiştir.