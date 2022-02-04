GoPro kamerayı çalan kleptoman papağanın gözünden Yeni Zelanda

Yeni Zelanda’da kleptoman papağan çaldığı GoPro kamerasıyla ülkenin doğal güzelliklerini kaydetti.

Fotoğraf: Youtube

Yeni Zelanda’ya özgü bir papağan türü olan Kea’lar meraklı ve haylaz doğasıyla tanınıyor. Cüzdan, takı, yemek ve hatta arabanın silecekleri gibi nesneleri kapıp kaçmalarıyla meşhurlar.

Ülkenin en büyük milli parkı Fiorland’da bir kulübede kalan Verhul ailesi, Kea papağanlarının geldiğini görünce görüntülerini çekmek için balkona bir GoPro kamerası yerleştirdiğini anlattı.

Kameranın saniye saniye görüntülediği ‘hırsızlık‘ olayında balkona konan papağan kameraya doğru koşup ağzıyla kapıyor. Bu esnada ‘şüpheli‘nin yüzü de görüntüleniyor.

Daha sonra tepeden aşağı doğru uçan kuş kayda devam eden kamera sayesinde seyirlik manzara görüntüleri çekiyor.

Daha sonra kayalıkların üstüne konan papağan bir süre kamerayı gagalayıp plastik parçaları kopardıktan sonra uçarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Verhul ailesinin çocuklarının kamerayı bulmasıyla papağan yönetmenliğindeki film sona eriyor.

Kea