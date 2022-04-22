Dünya Günü kutlu olsun!

Bugün 22 Nisan, Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası çapta kutlanan bir gün.

Fotoğraf: Google

Bugün Google’ı açanlar, günün anlamına uygun doodle’da gezegenin son 20 yılda çevre açısından geldiği noktayı görüyor.

Yaşamı kutlayarak dünyanın karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ilk olarak 1969 yılında gündeme geldi. Dünya Günü kutlamaları için gece ve gündüzün eşit olduğu ekinoks zamanı, 21 Mart önerilmişti.

Çevre sorunlarına büyük bir kamuoyuyla tepki gösteren ilk hareket, ABD’li senatör Gaylord Nelson’un desteğiyle çevre aktivisti yazar Denis Hayes’in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü gerçekleşti. Bir çok konferans ve sempozyum düzenlendi, çevre sorunlarına dikkat çekildi. Yaklaşık 20 milyon kişinin etkinliklere katıldığı o tarihten itibaren dünya, her yıl 22 Nisan’da Dünya Günü’nü kutluyor.