Google'ın çatı şirketi Alphabet ile Biden yönetiminin yazışmaları mercek altında

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, YouTube ve Google’ın çatı şirketi Alphabet’ten eski başkan Joe Biden yönetimiyle yazışmalarını istedi.

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The Hill gazetesinin haberine göre komite, Alphabet’in Biden yönetimiyle içerik denetleme politikaları konusundaki yazışmalarını incelemek istiyor.

Jordan, bu kapsamda Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai’ye yazdığı mektupta önceki yönetim ve ilgili birimlerinin yanı sıra yönetim dışındaki şirket ve gruplarla iç yazışmaları da teslim etmesini istedi.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Komite, Alphabet’in yan kuruluşu YouTube’un federal hükümetin sansür rejiminin doğrudan katılımcısı olduğunu ortaya çıkardı.

Komite, öncelikle yürütme organının konuşmayı sansürlemek için şirketler ve diğer aracılarla nasıl ve ne ölçüde baskı ve işbirliği yaptığını anlamalıdır.”

Meta CEO’su Mark Zuckerberg de Biden yönetiminden 2021’de Covid-19 salgını içeriklerinin kısıtlanması için baskı gördüğünü duyurmuştu. Bunu o dönemde açıklayamadığı eleştirisi hatırlatılan mektupta, “Bildiğimiz kadarıyla Alphabet, Biden yönetiminin konuşmayı sansürleme girişimlerini benzer şekilde reddetmedi” denildi.

Google Sözcüsü Jose Castaneda’ysa teknoloji firmasının ‘ifade özgürlüğüne bağlılığına dayanarak politikalarını bağımsız şekilde nasıl uyguladığını Komiteye göstermeye devam edeceğini’ belirtti.