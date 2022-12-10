Google’da her yazan doğru değil: Neptün Soyer, Tunç Soyer’le 14 yaşındayken evlenmedi

İnternetteki doğrulanmamış kaynaklar ve bunun yarattığı bilgi kirliliğinin son örneği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in evlilik tarihi oldu. Teyit.org, Neptün Soyer’in 14 yaşında evlendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını aktarırken, yanlış haberin neden ve nasıl yayıldığını da anlattı.

Soyer, tarikatta çocuk istismarına tepki göstermesinin hemen ardından, belirli bir kesim tarafından kendisinin de evlendiğinde, karısı Neptün Soyer’in 14 yaşında olduğu öne sürülerek hedef gösterilmişti.

İddiaya kanıt olarak ise Google arama sonuçlarında Neptün Soyer hakkında çıkan bilgiler sunulmuştu.

İddia görsellerinde Neptün Soyer’in 1966’da doğduğu ve 1980’de Soyer ile evlendiği öne sürülse de bu gerçeği yansıtmıyordu.

Bilişim çağında Google tek tuşla tüm bilgileri önümüze serse de bu her zaman o bilginin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Google, o bilgileri çeşitli kaynaklardan doğrudan aldığı için bu kaynaklar arasında ‘doğrulanmamış bilgiler’ de yer alabiliyor.

Konuya ilişkin Neptün Soyer’e ulaşarak nüfus kayıt örneğine bakan teyit.org, Soyer’in 1988’de yani 22 yaşındayken evlendiğini söyledi.

Soyer iddiaların yaygınlaşmasından sonra Google’la iletişime geçerek bilgi panelinde yer alan evlilik tarihini güncelleştirdi.

Google bilgilerin doğruluğunu denetlemiyor

Bilgi panelleri, internetteki bilgiler değiştikçe otomatik olarak güncelleniyor. Eğer bilgi panelinde adı geçen kişiyseniz, panelle ilgili hak talebinde bulunabilir ve değişiklik önerilerinde bulunabilirsiniz. Ancak bunun dışında Google, bilgi panellerindeki bilgilerin doğruluğunu denetlemiyor. Bu durumda, ‘Neptün Soyer’ arama sonucunda Google’ın kullanıcılara sunduğu bilgi paneli, evlilik tarihlerini doğru yansıtmaması muhtemel.