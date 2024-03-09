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Yaramazlara biraz batar!

Google, İsrail’i protesto eden mühendisini kovdu

ABD’li teknoloji şirketi Google, New York’ta düzenlenen bir teknoloji etkinliğinde İsrail’i protesto eden mühendisini kovdu.

Fotoğraf: AA

Pazartesi günü New York’ta düzenlenen etkinlikte bir Google Cloud mühendisi, “Soykırımı veya gözetlemeyi güçlendirecek teknoloji üretmeyi reddediyorum” diyerek İsrailli bir yöneticinin konuşmasını bölmüştü.


AA’nın haberine göre Google sözcüsü, çalışanın kovulduğunu duyurdu:

“Sorun ne olursa olsun bu davranış kabul edilebilir değil ve çalışanın işine politikalarımızı ihlal ettiği için son verildi.”

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