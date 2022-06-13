Google cinsiyet ayrımcılığının bedelini ağır ödeyecek

Google sistematik olarak kadın çalışanlarına daha az maaş ödediği suçlamasıyla açılan toplu davada 118 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

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İlk olarak üç kadın çalışanın 2017’de açtığı davada şirket kadınlara aynı işi yapan erkeklerden daha az ödemekle suçlanmıştı. San Francisco’da görülen toplu davada 2013’ten bu yana şirkette 236 farklı pozisyonda çalışan 15 bin 500 kadın için anlaşmaya varıldı.

Şirket anlaşmayla ayrıca bağımsız bir uzman tarafında işe alım pratiklerinin ve ekonomi uzmanı tarafından eşit ücret çalışmalarını izlenmesini de kabul etti.

Şimdi anlaşmanın 21 Haziran’da görülecek duruşmada hakim tarafından onaylanması gerekiyor.