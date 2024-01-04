Google Chrome’dan yeni adım: Kullanıcıların hareketleri takip edilemeyecek

Google Chrome, şirketlerin kullanıcıların internetteki hareketlerini takip etmesini sağlayan ve ‘çerez’ adı verilen küçük dosyaları engellemeye başlayacağını duyurdu.

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Bu dosyalar, örneğin bir alışveriş sitesinde kullanıcının hangi ürünlerle ilgilendiğini kayıt altına alıyor ve daha sonra bunları ‘özelleştirilmiş reklamla’ olarak farklı zamanlarda kullanıcıya sunabiliyor.

Bu dosyalar haber içeriğinden alışveriş ya da tatil sitelerine kadar hemen her site tarafından kullanılıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Google Chrome yeni uygulamanın öncelikli olarak küresel kullanıcıların yüzde 1’ine sunulacağını açıkladı. Bu 30 milyon kullanıcı anlamına geliyor.

Google bu değişikliğin test aşamasında olduğunu ve yıl sonuna kadar tüm kullancılara sunmayı planladığını duyurdu.

‘Özel dolaşma’ seçeneği

Çerezler aşağıdaki gibi bilgileri kayıt altına almak için kullanılabiliyor:

Sitede ne yaptığınız

Dünyanın neresinde olduğunuz

Hangi cihazla bağlandığınız

Google bu değişimi nasıl hayata geçireceğini de duyurdu. Buna göre rastgele seçilecek kullanıcılara ‘özel dolaşma’ seçeneğini tercih etmek isteyip istemedikleri sorulacak.

Google’ın başkan yardımcısı Anthony Chavez, “Sorumlu bir yaklaşımla üçüncü taraf çerezlerini Chrome’da aşamalı sona erdireceğiz” mesajı verdi.

Google, internette dolaşımı daha ‘kişisel’ hale getirmek için bu adımı attığını savunuyor.

Ancak birçok internet sitesi, üçüncü taraf çerezler üzerinden gelen reklamlar sayesinde ayakta duruyor.

Bazıları için ‘kişiye özel reklamlar’ internet kullanımı sırasında müdahale anlamına geliyor.