Google pasif hesapları silmeye başlıyor: Hesabınızı nasıl kurtarabilirsiniz?

Google, en az iki yıldır kullanılmayan hesapları bugünden itibaren silmeye başlıyor.

Fotoğraf: Pexels

Hesaplar kademeli olarak silinecek. Açıldıktan sonra hiç kullanılmamış hesaplardan başlanacak.

Teknoloji devi mayısta yaptığı duyuruda bu adımı ‘güvenlik’ gerekçesiyle attığını, kullanılmayan hesapların ‘çalınmaya’ daha müsait olduğunu belirtmişti.

Şirkete göre bunun nedeni, bu hesapların eski ve ‘yeniden kullanılan’ şifrelerinin bulunması ve iki adımlı doğrulama sisteminin bu hesaplarda aktif görünmemesi.

Bir hesap ele geçirildiğinde kimlik hırsızlığına kadar birçok farklı dolandırıcılık yöntemi için kullanılabiliyor.

Hesabınızın silinmesini nasıl önleyebilirsiniz?

Birçok hesap için hesaba sadece giriş yapmak, iki yıl daha aktif kalması için yeterli olacak.

Ayrıca e-postalarınızı okumak, bir e-posta göndermek veya Gmail adresinizle Google Drive’e girmek ya da YouTube’da video izlemek de yeterli.

Google ayrıca, Google Photos kullananlara da hesaplarının aktif kalması için iki yılda bir giriş yapma uyarısında bulundu. Bunu yapmayan kullanıcılar fotoğraflarını kaybedebilir.

Şirketler ya da okullar tarafından bireyler için oluşturulmuş hesaplar da silme politikasından etkilenmeyecek.

Ayrıca herhangi bir Google hizmetine aboneliği bulunan hesaplar da aktif kullanıldığı varsayılarak silinmeyecek.