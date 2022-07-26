‘Goodfellas’taki rolüyle akıllarda kalan Paul Sorvino hayatını kaybetti

‘Goodfellas’ (Sıkı Dostlar) filmindeki rolüyle akıllarda kalan ABD’li oyuncu Paul Sorvino, 83 yaşında hayatını kaybetti.

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1990 yapımı filmde ‘Paulie Cicero’ karakterini canlandıran oyuncunun Indiana eyaletindeki evinde doğal sebeplerden dolayı öldüğü açıklandı.

1970’lerde başlayan kariyerinde ağırlıklı olarak mafya ve polis rollerini canlandırmasıyla tanınan Sorvino evli ve üç çocuk babasıydı. Çocuklarının ikisi oyuncu, biri yazar.

Eşi Dee Dee Sorvino, ”Hayatımın aşkıydı, sahne ve ekranda görülebilecek en iyi performanslardan birini sergileyen isimlerdendi” dedi.

1939’da dünyaya gelen Sorvino, kariyerine ‘Bajour’ adlı müzikalde başladı. İlk filmi 1970 yapımı ‘Where’s Poppa?’ydı. 1971’de, ‘The Panic in Needle Park’da Al Pacino’yla, 1974 yapımı ‘The Gambler’da bu ay başında ölen ABD’li oyuncu James Caan’la rol aldı.

ABD’li yönetmen Martin Scorcese’nin imzasını taşıyan, yeraltı dünyasının isimlerinden Paul Vario’nun yaşam öyküsünden esinlenilen ‘Goodfellas’taki performansı akıllarda yer etti. ‘Law and Order’ dizisinin onlarca bölümünde rol aldı.

50’yi aşkın film ve onlarca dizi, TV programında rol alan Sorvino’nun Oscar ödüllü oyuncu kızı Mira Sorvino, onlarca kadına cinsel taciz ve saldırıda bulunmaktan hüküm giyen yapımcı Harvey Weinstein’ın mağdurlarından biri olduğu ortaya çıktığında verdiği röportajda, ‘demir parmaklıklar arkasında çürüyeceğini umduğunu’ söylemiş, ”Karşıma çıksa öldürebilirdim” demişti.