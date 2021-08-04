Gomez, böbrek nakliyle ilgili ‘tatsız şaka’ya tepki gösterdi: Twitter’ın gündemine oturdu

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez (29), ‘The Good Fight’ adlı TV programında kendisine yapılan böbrek nakliyle ilgili ‘tatsız şakalar’ yer almasına tepki gösterdi.

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2011’de lupus (kelebek hastalığı) tanısı konulan Lopez’e 2017’de böbrek nakli yapılmıştı.

Paramount+’ta yayınlanan programın son bölümünün içeriğine sosyal medya hesabından tepki gösteren Gomez şu ifadeleri kullandı: “TV şovlarında organ nakilleriyle ilgili şakalar yazmanın nasıl adet haline geldiğinden emin değilim. Ama görünen o ki gelmiş. Umarım, bundan sonraki yazarlar toplantısında böyle tatsiz bir şaka sunulursa hemen kesip atılır ve yayınlanmaz.”

Programın yapımcısına yakın bir kaynak Hollywood Reporter’a, “Bölümün tamamını izlediğiniz takdirde karakterlerin, Gomez’e gönderme yapılan bölümde bu konunun ‘eğlence malzemesi yapılmaya uygun olmayan’ konular arasında olduğunu ifade ettiğini göreceksiniz. Yani böbrek naklinin şaka yapılacak bir konu olmadığını söylediklerini” dedi.

Ancak bu inandırıcı olmadı. ‘Respect Selena Gomez’ (Selena Gomez’e saygı duy) başlığı kısa sürede Twitter’de en çok konuşulan konular arasına girdi. Gomez, Instagram ve Twitter hesabından, “Her zaman arkamda durduğunuz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum” yazarak teşekkür etti.

Geçen yıl ‘Saved By The Bell’ adlı, ABD’de yayınlanan dizinin ekibi Gomez’e yapılan böbrek nakliyle ilgili şaka nedeniyle özür dilemişti. Bu yıl şubat ayında da Çin’de yayınlaan bir şovda, Gomez’in ameliyat sonrası çekilen bir fotoğrafı müdahale ederek yayınlanmış sonrasında özür dilenmişti.