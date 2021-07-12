Göllerdeki popülasyonu korumak için uçaklardan binlerce balık bırakıldı

ABD’nin Utah eyaletinde yetkililer, göllerde balık popülasyonunu artırmak adına kolları sıvadı. Ulaşımı zor olan bazı göllere uçakla havadan balık bırakıldı.

Utah Eyaleti Yabani Hayatı Koruma Departmanı, her sene göllerin dengesini korumak için uçakla göllere balık bırakıyor. Uçakla dağıtımın daha hızlı olması, balıklar için sağlıklı. Bu sayede yeterli oksijen seviyesi korunmuş oluyor. İçerisinde havuz olan uçaklarda tek seferde 35 bin balık taşınabiliyor.

Departmanın Facebook’ta yaptığı paylaşımda, 2 buçuk santim ile 7 santim arasındaki büyüklükteki balıkların göle bırakıldıktan sonra hemen yüzmeye başladığı belirtildi. Paylaşımda ”Yukarıdan bırakılan balıkların hayatta kalma oranı çok yüksek” dendi.