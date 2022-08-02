Golfçü Tiger Woods yüz milyonlarca dolarlık teklifi reddetmiş

ABD’li golfçü Tiger Woods’un (46), Suudi destekli yeni bir golf serisine katılması için yapılan 700-800 milyon dolarlık teklifi reddettiği açıklandı.

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LIV Golf Serisi’nin CEO’su Greg Norman, tüm zamanların en başarılı golfçülerinden Woods’un teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Çok sayıda üst düzey golfçü yapılan aynı miktardaki teklifleri kabul etmiş ancak Woods, geçen ay, yeni oluşuma karşı olduğunu açıklamıştı.

ABD ve Kuzey Amerika’daki golf turnuvalarını organize eden PGA Tour’a bağlılıyla tanınan Woods, yeni serinin sporculara uzun vadede olumlu katkısı olmayacağını savunmuştu. Ayrıca, Norman’ın ‘oyun’ için iyi olmayan bazı şeyler yaptığını söyleyerek onu eleştirmişti.

Fox TV’ye konuşan Norman, 15 usta sporcuya 700-800 milyon dolarlık teklif götürüldüğünü, kendisi CEO olmadan Woods’a da teklif yapıldığını ancak olumsuz yanıt alındığını aktardı.

Norman, PGA Tour’u tekelcilikle suçlamıştı. LIV Serisi’nde yer alan sporcuların Suudi Arabistan Kalkınma Fonu bağlantılı yapılanmadan para alacaklarına yönelik eleştirilere şöyle yanıt vermişti: ”Bu çok saçma. PGA Tour’un 27 sponsoru Suudi Arabistan’da milyarlarca dolarlık iş yapıyorlar. Neden PGA Tour yönetimi bu sponsorların CEO’larını arayıp, ‘Sizinle iş yapamayız çünkü Suudi Arabistan’da yatırım yapıyorsunuz’ diyemiyor?”