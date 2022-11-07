Göle düşen uçağın pilotlarını kurtarmaya çalışan balıkçı: Gözümü hastanede açtım

Dün Tanzanya’da düşen uçaktaki pilotları kurtarmaya çalışırken hastanelik olan bir balıkçı yaşananları anlattı.

Fotoğraflar: BBC

Victoria Gölü’ne düşen uçaktaki 43 kişinin 19’u öldü. Ölenler arasında iki pilot da var. Ülkenin en büyük özel havayolu şirketi Precision Air’e ait uçakta ölenler için bir futbol stadyumunda cenaze düzenlenecek.

Darüsselam’dan Bukoba’ya doğru uçarken gölün kıyısına yakın bir noktaya düşen uçağa yardım için ilk koşanlardan biri balıkçı Majaliwa Jackson oldu.

Birilerini kurtarmaya çalışırken hastanelik olan Jackson, hasta yatağından BBC’ye konuştu.

Uçağın yaklaştığını görünce panik olduğunu ve düştükten sonra üç balıkçı arkadaşıyla oraya koştuğunu söyleyen Jackson, arka kapıyı sandallardan birinin küreğiyle kırıp açmalarına yardımcı oldu. Bu, arkada oturan yolcuların kurtarılmasını sağladı.

Majaliwa Jackson.

Jackson sonra suya dalıp ön tarafa gitti. Pilotlar hayattaydı.

Onlardan biriyle işaret diliyle iletişim kurdu: ”Pilot bana kokpitten camı işaret etti. Uçağın düştüğü yere ulaşan güvenlik görevlilerinden birine, kırabilmemize yarayacak bir alet olup olmadığını sordum. Bana bir balta verdiler.

Ancak o sırada anons yapan bir görevli kırmama engel oldu. Pilotlarla iletişim halinde olduklarını, kokpite su dolmadığını söylediler. Ben de pilota el salladım. Oradan ayrılırken pilot benden hala yardım istiyordu. Bana acil çıkış kapısını işaret etti. Ben de bir halat aldım, kapıya bağladım ve teknelerle çekmeye çalıştık. Ancak o sırada halat koptu ve yüzüme çarptı. Birden savruldum. Bilincimi kaybettim. Gözümü hastanede açtım.”

Jackson, pilotların uçaktan çıkarılmadığını ve öldüklerini öğrenince çok üzüldüğünü söyledi.