Goldman Sachs’ten kripto şirketlerine on milyonlarca dolarlık yatırım planı

Yatırım bankası Goldman Sachs, kripto para borsası FTX’in çöküşünün değerlemeleri düşürmesi ve yatırımcı iştahını azaltmasının ardından, kripto şirketlerini satın almak veya yatırım yapmak için on milyonlarca dolar harcama yapmayı planlıyor.

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Goldman’ın dijital varlıklar birimi başkanı Mathew McDermott, Reuters’a yaptığı açıklamada FTX’in çöküşünün daha güvenilir ve düzenlenmiş kripto para aktörlerine olan ihtiyacı artırdığını ve büyük bankaların bu durumu fırsat olarak gördüğünü söyledi.

McDermott, Goldman’ın birçok farklı kripto şirketine dair ayrıntılı inceleme yürüttüğünü belirtti. McDermott geçen ay da “Çok daha makul fiyatlı olan bazı ilginç fırsatlar görüyoruz” demişti.

Dünyanın en büyük kripto borsalarından FTX, 11 Kasım’da ABD’de iflas işlemlerini başlatmış ve şirketin CEO’su Sam Bankman-Fried da görevinden istifa etmişti.

Goldman’ın yatırım yapabileceği miktar, geçen yıl 21,6 milyar dolar kar eden banka için büyük olmasa da, kripto sektöründeki çalkantı sırasında yatırım yapmaya devam etme isteği, uzun vadeli bir fırsat gördüğünü gösteriyor.

Goldman Sachs CEO’su David Solomon 10 Kasım’da CNBC’ye yaptığı açıklamada, kripto paraları ‘son derece spekülatif’ olarak görse de, altyapısı resmiyet kazandıkça ciddi potansiyel gördüğünü söylemişti.