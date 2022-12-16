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Yaramazlara biraz batar!

Goldman Sachs 4 bine yakın kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

ABD’nin büyük bankalarından Goldman Sachs’ın ‘karlılık hedeflerini tutturma’ gerekçesiyle 4 bine yakın çalışanını işten çıkarmayı planladığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

ABD merkezli haber sitesi Semafor’da yer alan habere göre banka genelindeki yöneticilerden, ‘düşük performans gösterenleri belirlemelerinin istendiği’ belirtildi.


Haberde, işten çıkarmaların gelecek yılın başlarında iş gücünde yüzde 8’e varan bir kesintiye yol açabileceği yazıldı.

Goldman Sachs Üst Yöneticisi (CEO) David Solomon’un şubatta belirlediği ‘karlılık hedefinin gerisinde kaldığı’ belirtilen haberde, bankanın bireysel bankacılık girişimi Marcus’la zarar ettiği bilgisi verildi.

Haberde, Goldman Sachs’ın planladığı işten çıkarmanın boyutunun, piyasadaki gerileme sırasında çok sayıda çalışanını işten çıkaran Citigroup ve yaklaşık 200 kişinin işine son veren Barclays gibi diğer Wall Street şirketlerine göre çok daha büyük olduğu aktarıldı.

Salgın döneminde çok sayıda kişiyi işe alan Goldman Sachs’ın çalışan sayısı, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 49 bine ulaşmıştı.

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