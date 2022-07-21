Gökyüzünü gözlemleme sırası Erzurum’da: Katılımcılar kurayla belirlendi

TÜBİTAK’ın her yaştan astronomi meraklısını buluşturduğu gökyüzü gözlem etkinlikleri, Diyarbakır ve Van’ın ardından 22-24 Temmuz’da Erzurum’da yapılacak.

Erzurum’daki Doğu Anadolu Gözlemevi bölgesinde gökyüzü, gece karanlığında uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi. Fotoğraflar: AA

Yarın başlayacak etkinlik için Konaklı Kayak Merkezi’ndeki hazırlıklar tamamlandı. Kurulumu süren Türkiye’nin en büyük teleskobu Doğu Anadolu Gözlemevi’nin (DAG) de bulunduğu bölge, uzay ve astronomi tutkunlarının yeni ‘göğe bakma durağı’ olacak.

Erzurum’da ilk kez düzenlenecek etkinlik için son hazırlıklar kapsamında katılımcıların konaklayacağı çadırlar kuruldu, yemekhane ve konferans salonu gibi alanlar oluşturuldu. Altyapı çalışmaları tamamlandı.

Katılımcılar, Türkiye’nin en büyük teleskobunun da bulunduğu 3 bin 170 metre yükseklikte kurulan DAG’ı da ziyaret etme olanağı bulacak. Konaklı Kayak Merkezi’ne 10 kilometre mesafedeki DAG teleskobunun bulunduğu Karakaya Tepesi’ne telesiyejin yanı sıra kara yoluyla da ulaşım sağlanacak.

Tamamlandığında 4 metrelik çapıyla ‘Türkiye’nin en büyük teleskobu’ unvanını kazanacak DAG, insan gözünün duyarlı olduğu bölgenin dışında da gözlem yapabilen ‘kırmızı ötesi’ teleskop da olacak. Kurulum çalışmaları devam eden DAG’dan bu yıl sonuna kadar ilk ışığın alınması planlanıyor.

DAG

İlginin büyük olduğu etkinliğe, 71 farklı ilden katılım için başvuran 1800 kişi arasından 600 kişi kurayla belirlendi. En küçük misafiri bir, en büyüğü 66 yaşında olacak. Öğrencilerle gençlerin ağırlıklı talebi göze çarparken, başvuranların genellikle 20-40 yaş aralığında olduğu gözlendi.

Seminer, yarışma, deney

Yarınki resmi açılış sonrasında 23 Temmuz Cumartesi saat 10:00 itibarıyla halka açık hale gelecek etkinlikte, her yaş grubundan astronomi meraklılarının katılacağı seminerler, yarışmalar, gök bilimleriyle ilgili birçok faaliyet düzenlenecek.

Bilim insanları, öte gezegenler, gökyüzünü tanıma, yere yakın geçiş yapan asteroitler, yıldız örtülmeleri, kutup araştırmaları gibi farklı başlıklarda konularda sunum yapacak. Onlardan biri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan’ın, evren fotoğrafçısı ‘James Web Uzay Teleskobu’ konulu sunumu.

Antalya’daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) ve Erzurum’daki DAG tanıtılacak. Açık alanda gece ve gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları, akademik sohbetler, teleskopla gözlemler, deneyler yapılacak.

Ayrıca seminerler, yarışmalar, gök bilimle ilgili birçok faaliyet düzenlenecek, profesyonel ve amatör astronomlar özel ekipmanlar ile gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşma fırsatı yakalayacak.

Final Antalya’da

Gökyüzü gözlem etkinliklerinin bu yılki finali Antalya’da yapılacak. Antalya 18-21 Ağustos’ta etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Etkinlik takvimine https://gozlem.tug.tubitak.gov.tr/qr/erzurum/ adresinden ulaşılabilir.