Gökyüzü şöleni: Perseid meteor yağmurundan kadraja yansıyanlar

Gökbilimcilerin yılın en önemli gök olayları arasında gösterdiği Perseid (Perse) meteor yağmurunu izlemek isteyenler için yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenlenirken, ‘kayan yıldızlar’ kameraların kadrajına girdi.

Fotoğraf: Van’da Perseid meteor yağmuru (AA)

Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak nitelendirilen, yılda sekiz kez meydana gelen meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid’e tanıklık etmek isteyen gökyüzü meraklıları ve doğaseverler, cumartesi ve pazar gecelerini çeşitli illerde düzenlenen etkinliklerle geçirdi.

İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Bursa, Antalya, Mardin, İzmir, Aydın gibi çok sayıda il ve ilçede toplanan fotoğrafçılar kayan meteorları kameralarına kaydetti.

1992’den bu yana gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arta kalan kalıntılardan oluşuyor.