Gökkuşağı Tepeleri doğa sporcularını bekliyor

Iğdır’ın Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri, bölgenin en gözde doğa turizmi alanlarından biri. Fotoğraf meraklıları, doğa severler ve doğa sporcularının uğrak notası tepeler, renklerinin en güzel tonlarını bu mevsimde sunuyor.

Fotoğraflar: AA

Dünyada nadir görülen toprak yapıları bakımından sarı, kahverengi, beyaz ve boz renkleri bir arada barındıran tepeler, sonbaharın gelmesiyle birbirinden güzel renklere büründü.

Doğa sporcusu Ali Öztürk, AA muhabirine, tepelerin ününü duyduklarını ve ekip olarak gezmeye geldiklerini söyledi.

“Ağrı Dağı ve Tekelti Dağı’yla ünlü Iğdır’ın Gökkuşağı Tepeleri de gündemde, çünkü şu sıralar renkler çok göz alıcı ve ilgi çekici” diyen Öztürk, hem doğa yürüyüşü yapıp hem de güzel fotoğraflar çektiklerini anlattı.

Öztürk’e göre gelenler yürüyecekleri parkurun zorluğunu kendileri belirleyebilir:

“Yediden yetmişe herkes burada faaliyet yapabilir, herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ederim. Tepelerde hem güzel fotoğraflar çekebilirsiniz hem de dilediğiniz zorluk derecesine göre doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Bu özelliğiyle doğa sporcularının ilgisini çekiyor.”

Yedi yaşındaki Yekda Yiğit de bugün ailesiyle tepelerdeki yürüyüşe katıldığını, zor olmasına rağmen eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.