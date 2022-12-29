Gökkuşağı bayrağı taşıdığı gerekçesiyle hapsi istenen 12 Boğaziçi öğrencisi beraat etti

LGBTİQ+ bayrağı taşıdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan 12 Boğaziçi öğrencisi beraat etti.

Fotoğraf: bulgbti Instagram

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne tepeden inme bir şekilde Melih Bulu’yu ‘kayyım rektör’ olarak atamasıyla başlayan protestolarının ilk ayında 12 öğrenci, LGBTİQ+ bayrağı taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Öğrenciler hakkında sonradan dava açılmış ve üç yıl hapis cezası istenmişti.

MLSA’nın aktardığına göre, mahkeme, öğrencilere isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

Ara vermeden kararını açıklayan hakim, öğrencilere isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek ayrı ayrı beraatlerine hükmetti. — MLSA (@mlsaturkey) December 29, 2022

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’ün ana giriş kapısı üzerinde bir öğrenci geçen yıl 1 Şubat’ta LGBTİQ+ bayrağı açmış, bu sebeple üniversitede öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı. Disiplin kurulu 25 Mart’ta toplanacağı için dört öğrenci, LGBTİQ+ bayrağı taşıyan öğrenciye destek olmak amacıyla aynı gün LGBTİQ+ bayrağı taşıyarak Kuzey Kampüs’ten Güney Kampüs’e geçmek istemiş ancak gözaltına alınmıştı.

Öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren sekiz öğrenci de Kuzey Kampüs girişinde gözaltına alınmıştı. Öğrenciler bir gün sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürülmüştü. Onlar adliyedeyken bina önünde toplanan öğrenciler gözaltı işlemini protesto ederken gözaltına alınmıştı.