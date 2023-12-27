Gökhan Zan İYİ Parti’den istifa etti

Eski milli futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

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Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımda forma giyen Gökhan Zan, deprem sürecinde Hatay’ın sesini duyuran isimlerden biri olmuştu. Zan, genel seçimlerde Hatay ikinci sıra milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.

İstifa ettiğini X (eski adıyla Twitter) hesabından duyuran Zan, gerekçe olarak şunları kaydetti:

“Hatay’a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis’te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti’den istifa ediyorum.”