Gökhan Zan İYİ Parti’den istifa etti

Eski milli futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.
Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımda forma giyen Gökhan Zan, deprem sürecinde Hatay’ın sesini duyuran isimlerden biri olmuştu. Zan, genel seçimlerde Hatay ikinci sıra milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.
İstifa ettiğini X (eski adıyla Twitter) hesabından duyuran Zan, gerekçe olarak şunları kaydetti:
“Hatay’a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis’te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti’den istifa ediyorum.”