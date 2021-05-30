Gökhan German: Anadolu Efes ve Ataman için şampiyonluk vakti

Turkish Airlines Euroleague’de Anadolu Efes ve Ergin Ataman için şampiyonluk vakti… Yıllarca bu seviyelerde oynayan, son Final-Four finalisti Anadolu Efes, tarihinde bir ilki yaşamaya bir kez daha çok yaklaştı. Euroleague şampiyonu olma fırsatını yakalayan Lacivert-Beyazlılar, ligin en pahalı ve güçlü kadrosu ile finalde karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes, iki yıldır Euroleague’in en iyi basketbol oynayan takımı. Barcelona ise Calathes, Davies, Mirotiç, Abrines, Higgins gibi yıldızlara eklenen Pau Gasol ile son yılların en büyük bütçeli takımı…

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Gökhan German’ın yazısı