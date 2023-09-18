Gökhan Aktürk: Şenol Güneş’i duygusallık çarptı

Daha önce de yazılanlar gibi saha içinde olan uyumu saha dışına yansıtmanın eksikliğini yaşıyor Beşiktaş camiası .Sahada kaybetmeyerek devam eden futbol takımı var, saha dışında her an tartışan kavga eden yönetim ve muhalifleri var. En son cumartesi günü yaşanan divan kurulu toplantısı…

Takımlar için rüya gibi geçen transfer sezonu bitimine son günlerinde 5 oyuncu sığdıran Trabzonspor ise son düzlükte para harcama işlerinden geri kalmadı. Rakibi Beşiktaş’ın elinden alınan Pepe, dev forvet Onuachu, eski gözbebeği Berat ve tutarsa misali alınan Mendy ile ne yapacağı merak konusu sistem hocası Bjelica önderliğinde.

Gökhan Aktürk’ün yazısı