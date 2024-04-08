Gökhan Aktürk: Nisan akşamı uzunca zaman konuşulacak olay yaşandı

Yaşanacağı önceden de belliydi. Yayıncı kuruluş dışında şaşıran çok fazla da kimse yoktu. Yapılan protesto kimilerine göre doğrudur kimilerine göre yanlıştır. Egolar ile yönetilen koltuk sevdalısı kişilerin vereceği her karar tartışılır. Kimse kurala göre zamana göre ileriye dönük kararlar almıyor.

Yöneticiler arasındaki sözlü atışmalara, ülke olarak yabancı olmamamız gerekir. İsimler değişik olsa da siyasetçilerin tartışması gibi biri birine futbolu bitirdiniz diye söyleniyor, diğer taraf futbolu yiyip bitirdiniz diyor.

Süper kupa maçı ile ilgili en ağır açıklama ise Levent Tüzemen’den geldi. Fenerbahçe maça çıkmayarak bizi Avrupa’ya rezil edecek, U19 takımı ile 9 kişi çıkıp daha sonra 3 oyuncu kırmızı kart görüp maçın hükmen olacağından bahseden yorumcu; Okan hocam dikkat edelim İcardi’ye tekme atıp sakatlayabilirler!

Sahaya çıkartılacak olan gençler konunun ne olduğunu dahi bizim gibi anlayabilmiş değiller. Kafalarında plan yapacaklar gidip İcardi’ye tekme atıp futbol hayatını bitirecekler, nereden baksanız tutarsız nereden baksanız altı üstü boş bir söz.

Gökhan Aktürk’ün yazısı