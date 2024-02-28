Gökhan Aktürk: Bu takım bu hale nasıl geldi?

İsmail-Krunic ikilisinden verim alamayan İsmail Kartal, Krunic-Zajc ikilisinden de aradığını ilk yarıda bulamadı. Cumartesi günü başlayan stres kopuk oyun dün akşam da devam etti. Fred yokluğu ön alan ve arka alanda oynayan bütün oyuncuları direkt etkiliyor. Makine gibi işleyen bir takım bir anda duruyor. Kaçırdığı pozisyon sonrası gelişen kontra atağa engel olamayan sarı lacivertliler ikinci golü de kalesinde görerek şoku erken yaşadı.

Sistemini değiştirmeyip her maç sağ bek sol beklerini değiştiren yeni maceralar arayıp ara transferde defansa yönelik üç oyuncu alıp dört hücum hattı oyuncusunu gönderen İsmail Kartal iki oyuncusu sakatlanınca bütün makinayı bozmuş oldu. Sosyal medyada dün akşam için en güzel yorum “Fenerbahçe orta sahasının maça gelmediğiydi.”

Fenerbahçe ikinci yarıya Osayi-Krunic-Zjc üçlüsünün yerine Ferdi-İsmail-Serdar Dursun üçlüsü ile oyundaydı. Szymanski’nin aklı ara transferde gidemediğinden dolayı düşen performansı üç gol attı diye takımın hakimi gibi gözüken her topu ezen Cengiz Ünder heyecandan taç çizgisine dahi çalım atmaya çalışan İsmail Yüksek… 20 dakikada üç gol atan bir takım nasıl bu hale geldi gerçekten bu makineyi yapıp bozan İsmail Kartal’a sormak lazım.

Gökhan Aktürk’ün yazısı