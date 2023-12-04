Spor içerisinde bu hafta ne yaşandı olayına dönersek Geçen hafta Fatih Karagümrük penaltısı verilmedi ülke yangın yerine döndü. Hakemliği bembeyaz sayfalarla kaplı olan yorumcular bu iş karakolda biter deyip, yangın ateşini körükledi. Hafta içi iki takımımız Avrupa’da hüsran sonuçlar aldılar, Pendiksporun Galatasaray karşısında 3 net penaltısı verilmedi, Başakşehir hakemden şikayet etti rakibi Rizespor onlarda şikayetçi.

Samsunspor penaltısı verilmediği gibi taraftarlarına döner bıçakları ile saldırılar olduğunu söyledi. Basketbol derbisinde Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçeli oyuncunun gözüne para fırlattı. Küfürler havada uçuştu Basketbol şubesinden sorumlu olan şahıs TV yorumcusuna taraftarı yanında iken söylenmek ile meşgüldü. Beşiktaşı tarihinin en yüksek borcu ile bırakan başkan ibra edildi.

Bir milyar TL borçlarda gezip şampiyon olan Trabzonspor borcu 4 milyar TL yi aşmış. Fenerbahçe Galatasaray için konuşmaya gerek yok.

Büyük takımlar küçük takımları yiyor, bazen küçük balık büyük balığa ölü taklidi yapıp kurtuluyor. Aslan (Federasyon) Ceylan olan (MHK) hep yiyor, sırtlan ise her daim vaktini bekliyor.

Neyseki bunlar bizim ülkemizde ilimizde ilçemizde mahallemizde olmuyor, olsa olsa bunlar Kolonya mahallesinde oluyor.

Not olarak: Yılı bitirirken gerçek mahallede projelerini sansürler engeller olmasına rağmen zorluklarla biçe biçe anlata anlata işleye işleye bir başkan geliyor.

Beşiktaş camiasına hayırlara vesile olsun. Bu başkan Kolonya Mahallesinde ne iş yapar göreceğiz

Gökhan Aktürk’ün yazısı