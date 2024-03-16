Yaptırım süreçlerinin başlatılmasının üzerinden de yıllar geçti. O kadar uzun zaman geçti ki Türkiye’de iklim daha da değişti. Artık sadece AİHM kararları değil Anayasa Mahkemesi kararları da uygulanmıyor.

Geçen sürede Kavala hakkındaki dava kesin karara bağlandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı. Onama kararını veren daire, aynı davanın sanığı Can Atalay‘ın dokunulmazlığını tartışırken, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayacağını açık açık söyledi. Meclis de Yargıtay’ın bu görüşüne uydu.

Demirtaş’ın yargılandığı dava da karara bağlanmak üzere. Demirtaş hâlâ tutuklu.

Ancak Avrupa hâlâ sadece kaygılı…

Kavala ömrünü cezaevinde tüketirken, Demirtaş cezaevinde bu muamelelere maruz kalırken, kaygılanmak insanın vicdanını rahatlatıyor olmalı.

Ancak en kötüsü de budur.

Akşam biraz olsun nefes alabilmek için vicdanını rahatlatabilecek üç beş adım atmak…

Hiç hareket edilmese, hiçbir şey söylenmese daha iyi…

Vicdanı rahatlatmak için göz yummuyor gibi yapıp göz yummaktan daha kötüsü de yoktur.

Gökçer Tahincioğlu’nun yazısı