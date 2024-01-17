Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinden bazıları iptal

Geleneksel görüş, uzun ve sağlıklı bir yaşama giden yolculuğun (her gün) 10.000 adımla başladığını söylüyor. Hareketsiz bir yaşam tarzına sahip kişiler için bu, muhtemelen sürdürülmesi çaba isteyen bir hedef. Bununla birlikte, bir süredir bu bilginin yanlış olduğu da bilinmekte.