Gökyüzünde de reklam: Candy Crush drone’ları New York semalarında uçtu

Geçtiğimiz Perşembe akşamı New York’ta, popüler cep telefonu oyunu Candy Crush’ın 10’uncu yılını kutlamak için Manhattan silüetine karşı senkronize bir gösteride 500 ışıklı insansız hava aracı uçtu. ‘Kutlama‘ bazılarını kızdırdı.

The Guardian’ın haberine göre, gösteri, New York City hava sahası kısıtlamalarını ve şehir sınırları içinde drone’ları yasaklayan yasaları ihlal etmemek için komşu New Jersey’den başlatıldı.

Şirketin pazarlama müdürü Fernanda Romano’nun, şirketin şekerli bir dille Manhattan silüetinin kısa bir süreliğine ‘canlı bir karnavala’ dönüştürülmesi olarak tanımladığı etkinlik, gökyüzünün ‘büyük bir ekran’ olduğu 10 dakikalık bir ışık gösterisiydi.

Bir reklam mecrası olarak gökyüzü!

Bazıları bu durumdan hiç memnun olmadığını, “Gece gökyüzü, bir şey satılmadan bakabileceğimiz son yerdi” biriydi” diyerek belirtti.

Yerel Demokrat eyalet senatörü Brad Hoylman, ‘şehrin silüetini özel kâr için bozmanın çirkin olduğunu’ söyleyerek gösteriye karşı çıktı, ayrıca kuşları tehdit ettiğini söyledi.

Her yıl milyonlarca göçmen kuş şehrin üzerinden geçiyor ve birçoğu ışıklı binalara çarpıyor.