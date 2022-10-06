Göç yolunda bitkin düşen çobanaldatan koruma altında

Ordu’nun Ünye ilçesinde bitkin halde bulunan çobanaldatan kuşu korumaya alındı.

Fotoğraflar: AA

İlçenin Burunucu Mahallesi’nde evinin balkonunda bitkin halde kuş bulan Atakan Işık, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye şefliğine bildirdi.

Kuşun bulunduğu yere giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım, kontrollerini yaptırmak üzere ilçedeki özel bir veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner hekim Ali Güngör, kuşun göç ederken bitkin düştüğünü, susuz ve aç kaldığını belirterek, besleyip su ve vitamin takviyesi yaptıklarını anlattı.

Kuş sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacak.

Böceklerle beslenen ve avlarını uçarken yakalayan gece kuşu çobanaldatanın kanat açıklığı ortalama 55 santimetre.