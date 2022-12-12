Göç İdaresi, sığınmacıları Kayseri’nin merkezine bırakarak ‘sınır dışı’ ediyormuş

Kayseri’de resmi plakalı üç otobüsle sığınmacılar şehir merkezine bırakıldı. Afgan sığınmacıların ellerine İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından ‘düzensiz göçmen’ belgesi verilmiş. Vatandaşların tepkileri üzerine açıklama yapan Göç İdaresi Başkanlığı, ‘sınır dışı edilmek üzere’ Kayseri’ye yerleştirildiklerini belirtti.
Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı, sığınmacıların kentin merkezine bırakıldığı anları görüntüledi.
Görüntülere göre sığınmacılar resmi plakalı araçlarla taşındı.
Zafer Partisi’nin bu paylaşımından sonra açıklama yapan Göç İdaresi Başkanlığı, görüntüleri yalanlamadı. Sığınmacıların şehrin merkezine bırakılarak sınır dışı edileceğini savundu: “Şehrin bilindiği gibi idaremiz tarafından düzensiz göçmenler büyük ölçüde doğrudan geri gönderme merkezlerinden sınır dışı edilmekle birlikte, belirli bir adreste ikamet eden, kamu düzeni, güvenliği ve sağlığı açısından tehdit oluşturmayan yabancıların bildirim yükümlülüğü getirilerek ya da terke davet kapsamında sınır dışı süreçleri geri gönderme merkezleri dışından da neticelendirilmektedir.
Söz konusundaki videodaki grubun çok küçük bir bölümü bu kapsamda belirli bir adres gösterebilmeleri nedeniyle bahse konu adreste ikamet ve bildirim yükümlülüğü zorunluluğu getirilmek suretiyle sınır dışı süreçlerinin geri gönderme merkezi dışından takip edilmesine karar verilen yabancılardır.“