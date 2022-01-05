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Yaramazlara biraz batar!

GM’nin 90 yıllık liderliği bitti: Toyota, ABD pazarında da en fazla satan üretici oldu

Dünyanın en fazla araç satan otomobil üreticisi konumunda bulunan Toyota, ABD pazarında da zirveyi ele geçirdi.

Fotoğraf: Arşiv

Japon otomobil devi, 2021 yılında ABD’de en fazla satan otomobil markası olarak General Motors’un (GM) 90 yıllık liderliğini bitirdi.


Toyota ABD pazarında 2021’de toplam 2,3 milyon araç satışı yaparken, GM 2,2 milyon araçta kaldı.

Otomotiv sektörüne yakın kaynaklar zirvedeki bu değişimi büyük oranda Toyota’nın tedarik zinciri sıkıntılarını ve çip krizini GM’den daha iyi yönetmesine bağladı.

Toyota Kuzey Amerika Otomotiv Başkan Yardımcısı Jack Hollis, GM’yi geçmelerinin bir hedef olmadığını, zirvede kalıcı olmak istediklerini söyledi.

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