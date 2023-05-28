Gizem’in ‘tarihi’ seçimi: Bir oy cumhurbaşkanı adayına, bir oy müstakbel kocaya

Ankara’da, Gizem Esin adlı genç kadın, İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi’nde bir değil iki kere oy kullandı. İlkinde iki cumhurbaşkanı adayından birini, ikincisinde kocasını seçti.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığı habere göre Mehmet Emin Özbey, kız arkadaşı Gizem’e ülkedeki seçim atmosferiyle uyumlu bir evlenme teklifinde bulundu. Genç kadının oy kullandığı okula bir sandık, ‘Benimle evlenir misin’ sorusunun sorulduğu oy pusulası ve mühür getirdi.

Gizem Esin ve Mehmet Emin Özbey

Mehmet Emin önce dizlerinin üstüne çöktü, elinde yüzükle evlenme teklif etti. Evet cevabından sonra Gizem, çiftin fotoğrafının olduğu oy pusulasına da evet mührünü bastı ve zarfı sandığa attı.

Anti demokratik romantik

Gizem her iki seçimiyle ilgili iyi dileklerde bulunarak, “Hem bizim hem de ülkemiz için iyi olur inşallah. Seçimden dolayı zaten heyecanlıyız, bu ekstra bir şey oldu” dedi. Mehmet Emin, seçimin anti demokratik olduğunu kabul etmekle birlikte sonuçtan memnundu: “En azından kendi seçimimizle kendi kaderimizi değiştirelim istedik. Tek aday var ve sadece ‘evet‘ mührü vardı. Oy verdi, şu anda iktidarım. Çok mutluyum.”