Girişi yasak mağaradan çıkmaya çalışırken hayatını kaybetti

Karaman’ın Ermenek ilçesinde girişi yasak mağaradan çıkmak isterken düşen 73 yaşındaki Mustafa Uğur hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Uğur ile Alaattin Çiftçi Maraspolis Mağarası’nın kapalı üst kısmındaki girişini açarak mağaraya girdi.

Mağaradan çıkarken ayağı kayan Uğur aşağı düştü. Çiftçi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden sağlık ekipleri Uğur’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Mağaraya girişin yıllar önce tehlikeli olduğu için belediye tarafından kapatıldığı belirtildi.