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Yaramazlara biraz batar!

Giresun-Keçiören maçının 10’uncu dakikasında futbolcular iftar yaptı

TFF 1’inci Lig’in 30’uncu haftasında GZT Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü maçının 10’uncu dakikasında futbolcular iftar yaptı.

Yayıncı kuruluş bEIN SPORTS’un Twitter hesabından şunlar kaydedildi: “GZT Giresunspor – Ankara Keçiörengücü maçında yaşanan sakatlık ile ezan saati denk gelince, oyuncular maç sırasında oruçlarını açtı.”

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Ancak maçı izleyen bir okunumuzun ilettiğine göre herhangi bir sakatlık yoktu. Keçiörengücü kalecisi 11’inci dakikada skorboarda baktı ve pozisyon yokken, tek başınayken kendini yere attı. Giresun’da imsak vakti 19.11’di.

Videoda Keçiörengücü’nde bir teknik ekip görevlisinin dört futbolcusuna hurma, su ve muz verdiği görülüyor. Kaleci de kale sahasında iftar yapıyor.

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