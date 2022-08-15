Gina Lollobrigida genel seçimlerde aday olacağını açıkladı

Hollywood’un altın çağının önemli isimlerinden İtalyan oyuncu Gina Lollobrigida sürekli birbiriyle tartışan siyasetçilerden bıktığını, önümüzdeki ay düzenlenecek seçimlerde aday olacağını açıkladı.
‘Notre Dame’ın Kamburu’ndaki rolüyle akıllarda kalan 95 yaşındaki oyuncu, Avrupa Birliği karşıtı Bağımsız ve Popüler İtalya Partisi’nden senatör olmak istediğini söyledi.
Corriere della Sera gazetesine konuşan ünlü oyuncu, iktidara ve Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’ya silah yollanmasına karşı kurulan yeni partiden aday olacağını anlattı. Siyaset konusunda Hindistan’ın bağımsızlık hareketinin lideri Mahatma Gandi’den esinlendiğini vurguladı.
Hindistan’ın ilk kadın başbakanı Indira Gandi’yle yakın arkadaş olduğunu da söyleyen Lollobrigida, 1999’da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olmuştu.
Seçim 25 Eylül’de düzenlenecek. Aday listeleri 22 Ağustos’ta teslim edilecek.