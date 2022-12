Gidenler bir arada: 2022’de dünyaya veda eden yıldızlar aynı kolajda buluştu

Britanyalı sanatçı Chris Barker, 2016’dan beri her yıl, kaybettiğimiz sanat, spor, sahne ve popüler kültür ünlülerini bir araya getiriyor. Bu yıl da gökyüzünden topladığı yıldızları aynı karede buluşturdu.

Görsel: Chris Barker

Londra’da yaşayan Chris Baker kültür tarihinde önemli yeri olan anların, özellikle de Beatles’ın illüstrasyonlarını yapan bir sanatçı. Bir de gelenek oluşturdu, kaybettiğimiz isimleri bir kolajda bir araya getiriyor.

Bu yıl bırakıp gidenler arasında Kraliçe Elizabeth’den Mihail Gorbaçov’a, Issey Miyake’den Robbie Coltrane kimler yok ki…

1. Kraliçe II. Elizabeth – Monark

2. Sidney Poitier – Oyuncu / Gecenin Sıcağında

3. Angela Lansbury – Oyuncu / Cinayet Dosyası

4. Christine McVie – Şarkıcı

5. Bernard Cribbins Oyuncu, şarkıcı, şovmen

6. Nichelle Nichols – Oyuncu / Uzay Yolu

7. Meat Loaf – Şarkıcı, Oyuncu

8. Robbie Coltrane – Oyuncu / Harry Potter

9. Olivia Newton-John Oyuncu, şarkıcı, aktivist

10. Ray Liotta Oyuncu – Sıkı Dostlar

11 James Caan – Oyuncu / Baba

12 Leslie Phillips – Oyuncu

13 Shane Warne – Avustralyalı kriket oyuncusu

14 Tom Parker – Şarkıcı

15 Mark Lanegan – Şarkıcı

16 Jordan Mooney – Model, oyuncu

17 June Brown – Oyuncu / Eastenders

18 Bill Treacher – Oyuncu – Eastenders

19 Dennis Waterman – Oyuncu, şarkıcı, söz yazarı

20 Lynda Baron – Oyuncu

21 David Warner – Oyuncu

22 Darius Campbell Danesh – Şarkıcı, oyuncu, yapımcı

23 Jerry Lee Lewis – Şarkıcı, söz yazarı, piyanist

24 Wilko Johnson – Gitarist

25 Mihail Gorbaçov – Eski Başkan, Sovyetler Birliği

26 Paul Sorvino Oyuncu – Sıkı Dostlar

27 Barry Cryer – Yazar, komedyen, oyuncu

28 Calvin Simon – Şarkıcı / Parliament

29 Pat Carroll – Oyuncu / The Little Mermaid

30 Bill Turnbull – TV ve radyo sunucusu, gazeteci

31 Manny Charlton – Gitarist, Nazareth

32 Ric Parnell – Davulcu, Spinal Tap, Atomic Rooster

33 Leonard Fenton – Oyuncu— Eastenders

34 Peter Bowles – Oyuncu –

35 Bamber Gascoigne – TV Sunucusu

36 Mimi Parker – Davulcu / Low

37 Lester Piggott – Jokey

38 Jamal Edwards – Müzik girişimcisi

39 Julee Cruise – Şarkıcı, oyuncu / İkiz Tepeler

40 Anne Heche – Oyuncu / Sapık

41 Jean-Luc Godard – Yönetmen, senarist, eleştirmen

42 Coolio – Gangsta rapçi

43 Vangelis – Besteci, müzisyen / Bladerunner

44 Kailia Posey TV yıldızı

45 Ronnie Spector – Şarkıcı / Ronettes

46 William Hurt – Oyuncu

47 Gilbert Gottfried – Komedyen ve oyuncu

48 Mike Hagerty – Oyuncu

49 Liz Sheridan – Oyuncu/ Seinfeld, ALF

50 Estelle Harris – Oyuncu /Seinfeld, Toy Story

51 Deborah James – Gazeteci, podcast yayıncısı

52 Stuart Anstis – Gitarist, Cradle of Filth

53 Mona Hammond – Oyuncu/ Eastenders

54 Betty Rowland – Oyuncu, burlesk dansçısı

55 Brian Jackson – Oyuncu

56 Q Lazzarus (Diane Luckey) – Şarkıcı

57 Hilary Devey – İş kadını ve Dragon’s Den’in yıldızı

58 Charlbi Dean Kriek – Oyuncu

59 Tony Sirico – Oyuncu/ Sopranolar

60 Michael Henderson – Miles Davis’in bas gitaristi

61 Bo Hopkins – Oyuncu /Midnight Express

62 Drummie Zeb – Şarkıcı, davulcu

63 Loretta Lynn – Oyuncu, Kömür Madencisinin Kızı

64 Joyce Sims – Şarkıcı

65 Louise Fletcher – Oyuncu

66 Paul Ryder – Bas gitarist /Happy Mondays

67 Irene Cara – Şarkıcı, oyuncu / Fame, Flashdance

68 Ivan Reitman – Yönetmen / Ghostbusters

69 Shinzo Abe – Eski Başbakan, Japonya

70 John Stahl – Oyuncu / Taht Oyunları

71 Michael Redfern – Oyuncu — Oxo reklamları

72 Madeleine Albright – Eski ABD Dışişleri Bakanı

73 Wavy Navy Pooh – Rapçi

74 Kenneth Welsh – Oyuncu / İkiz Tepeler

75 Frank Williams – Oyuncu

76 Gaspard Ulliel – Oyuncu

77 Bobby Rydell – Şarkıcı

78 Virginia Patton – Oyuncu / It’s a Wonderful Life

79 Emilio Delgado – Oyuncu/ Susam Sokağı

80 Frank Pesce – Oyuncu / Top Gun

81 Archie Roach – Avustralyalı şarkıcı ve aktivist

82 Alan White – Davulcu

83 Rab Wardell – Bisikletçi

84 Taurean Blacque – Oyuncu

85 Hardy Krfiger – Oyuncu

86 Gwyneth Powell – Oyuncu

87 Gary Brooker – Şarkıcı, piyanist

88 Ricky Gardiner – Gitarist

89 Noel Duggan – Şarkıcı /Clannad

90 Nik Turner – Saksafon ve flüt / Hawkwind

91 Cherry Valentine – Drag queen

92 William Hart – Şarkıcı

93 Ivana Trump – İş kadını, sosyetik ünlü

94 Monty Norman – Besteci/ James Bond

95 Clu Gulager – Oyuncu

96 Shonka Dukureh – Oyuncu /Elvis

97 Yvette Mimieux – Oyuncu /Zaman Makinesi

98 Roger E. Mosley – Oyuncu /Magnum

99 Patricia Brake – Oyuncu

100 Hilary Mantel – Yazar

101 Louie Anderson – Oyuncu, komedyen, yarışma sunucusu

102 Gary Waldhorn – Oyuncu

103 Joe Turkel – Oyuncu / The Shining, Bladerunner

104 Antonio Inoki – Japon güreşçi ve dövüş sanatçısı

105 Ian McDonald – Enstrümanist

106 Henry Silva – Oyuncu / Oceans Eleven

107 Bob Saget – Komedyen, oyuncu, TV sunucusu

108 Andrew Fletcher – Klavyeci, Depeche Mode

109 Joanna Barnes – Oyuncu

110 Mavis Nicholson – Yazar, radyo ve TV sunucusu

111 Robin Parkinson – Oyuncu

112 Mable John – Şarkıcı

113 Irene Papas – Oyuncu /Zorba

114 Harrison Birtwistle – Besteci

115 Takeoff – Rapçi

116 Leslie Jordan – Oyuncu / Will & Grace

117 Jason David Frank – Oyuncu

118 Aaron Carter – Şarkıcı, söz yazarı

119 Denise Coffey – Oyuncu

120 Michael Lang Organizatör/ Woodstock

121. P.J.O’Rourke – Mizahçı, gazeteci

122 Judith Durham – Şarkıcı ve söz yazarı

123 Doddie Weir – Rugby oyuncusu

124 Sacheen Littlefeather – Oyuncu, aktivist

125 Bruce Kent – Barış aktivisti

126 Bill Russell – Basketbol oyuncusu

127 Dan McCafferty – Şarkıcı /Nazereth

128 Kymberly Herrin – Oyuncu /Ghostbusters

129 Garry Roberts – Gitarist / Boomtown Rats

130 Stewart Bevan – Oyuncu/ Doctor Who

131 Issey Miyake – Moda tasarımcısı

132 Peter Bogdanovich – Yönetmen /Maske

133 Klaus Schulze – Besteci, müzisyen

134 Howard Hesseman – Oyuncu

135 Betty Davis – Şarkıcı, söz yazarı, model

136 Cathal Coughlan – Şarkıcı

137 Bob Neuwirth – Şarkıcı, söz yazarı

138 Anna Karen – Oyuncu/ Eastenders

139 Taylor Hawkins – Davulcu/Foo Fighters

140 Marcus Fairs – Dezeen dergisi kurucu, editörü

141 George Lois – Sanat yönetmeni ve tasarımcısı (dergi)

142 Jan Pielikowski – Çocuk kitabı yazarı

143 Technoblade – Minecraft Youtuber

144 Microsoft Internet Explorer Tarayıcısı

145 Carlo Bonomi – Seslendirme sanatçısı/ Pingu

146 David McKee – Yazar, illüstratör

147 Peter Robbins – Seslendirme sanatçısı/Charlie Brown

148 Matt Zimmerman – Seslendirme sanatçısı /Thunderbirds

149 Mike Burrows – Lotus bisikletinin tasarımcısı

150 Raymond Briggs – Yazar, illüstratör/The Snowman

151 Cynthia Plaster Caster – Sanatçı