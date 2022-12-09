Gidenler bir arada: 2022’de dünyaya veda eden yıldızlar aynı kolajda buluştu

Britanyalı sanatçı Chris Barker, 2016’dan beri her yıl, kaybettiğimiz sanat, spor, sahne ve popüler kültür ünlülerini bir araya getiriyor. Bu yıl da gökyüzünden topladığı yıldızları aynı karede buluşturdu.
Londra’da yaşayan Chris Baker kültür tarihinde önemli yeri olan anların, özellikle de Beatles’ın illüstrasyonlarını yapan bir sanatçı. Bir de gelenek oluşturdu, kaybettiğimiz isimleri bir kolajda bir araya getiriyor.
Bu yıl bırakıp gidenler arasında Kraliçe Elizabeth’den Mihail Gorbaçov’a, Issey Miyake’den Robbie Coltrane kimler yok ki…
1. Kraliçe II. Elizabeth – Monark
2. Sidney Poitier – Oyuncu / Gecenin Sıcağında
3. Angela Lansbury – Oyuncu / Cinayet Dosyası
4. Christine McVie – Şarkıcı
5. Bernard Cribbins Oyuncu, şarkıcı, şovmen
6. Nichelle Nichols – Oyuncu / Uzay Yolu
7. Meat Loaf – Şarkıcı, Oyuncu
8. Robbie Coltrane – Oyuncu / Harry Potter
9. Olivia Newton-John Oyuncu, şarkıcı, aktivist
10. Ray Liotta Oyuncu – Sıkı Dostlar
11 James Caan – Oyuncu / Baba
12 Leslie Phillips – Oyuncu
13 Shane Warne – Avustralyalı kriket oyuncusu
14 Tom Parker – Şarkıcı
15 Mark Lanegan – Şarkıcı
16 Jordan Mooney – Model, oyuncu
17 June Brown – Oyuncu / Eastenders
18 Bill Treacher – Oyuncu – Eastenders
19 Dennis Waterman – Oyuncu, şarkıcı, söz yazarı
20 Lynda Baron – Oyuncu
21 David Warner – Oyuncu
22 Darius Campbell Danesh – Şarkıcı, oyuncu, yapımcı
23 Jerry Lee Lewis – Şarkıcı, söz yazarı, piyanist
24 Wilko Johnson – Gitarist
25 Mihail Gorbaçov – Eski Başkan, Sovyetler Birliği
26 Paul Sorvino Oyuncu – Sıkı Dostlar
27 Barry Cryer – Yazar, komedyen, oyuncu
28 Calvin Simon – Şarkıcı / Parliament
29 Pat Carroll – Oyuncu / The Little Mermaid
30 Bill Turnbull – TV ve radyo sunucusu, gazeteci
31 Manny Charlton – Gitarist, Nazareth
32 Ric Parnell – Davulcu, Spinal Tap, Atomic Rooster
33 Leonard Fenton – Oyuncu— Eastenders
34 Peter Bowles – Oyuncu –
35 Bamber Gascoigne – TV Sunucusu
36 Mimi Parker – Davulcu / Low
37 Lester Piggott – Jokey
38 Jamal Edwards – Müzik girişimcisi
39 Julee Cruise – Şarkıcı, oyuncu / İkiz Tepeler
40 Anne Heche – Oyuncu / Sapık
41 Jean-Luc Godard – Yönetmen, senarist, eleştirmen
42 Coolio – Gangsta rapçi
43 Vangelis – Besteci, müzisyen / Bladerunner
44 Kailia Posey TV yıldızı
45 Ronnie Spector – Şarkıcı / Ronettes
46 William Hurt – Oyuncu
47 Gilbert Gottfried – Komedyen ve oyuncu
48 Mike Hagerty – Oyuncu
49 Liz Sheridan – Oyuncu/ Seinfeld, ALF
50 Estelle Harris – Oyuncu /Seinfeld, Toy Story
51 Deborah James – Gazeteci, podcast yayıncısı
52 Stuart Anstis – Gitarist, Cradle of Filth
53 Mona Hammond – Oyuncu/ Eastenders
54 Betty Rowland – Oyuncu, burlesk dansçısı
55 Brian Jackson – Oyuncu
56 Q Lazzarus (Diane Luckey) – Şarkıcı
57 Hilary Devey – İş kadını ve Dragon’s Den’in yıldızı
58 Charlbi Dean Kriek – Oyuncu
59 Tony Sirico – Oyuncu/ Sopranolar
60 Michael Henderson – Miles Davis’in bas gitaristi
61 Bo Hopkins – Oyuncu /Midnight Express
62 Drummie Zeb – Şarkıcı, davulcu
63 Loretta Lynn – Oyuncu, Kömür Madencisinin Kızı
64 Joyce Sims – Şarkıcı
65 Louise Fletcher – Oyuncu
66 Paul Ryder – Bas gitarist /Happy Mondays
67 Irene Cara – Şarkıcı, oyuncu / Fame, Flashdance
68 Ivan Reitman – Yönetmen / Ghostbusters
69 Shinzo Abe – Eski Başbakan, Japonya
70 John Stahl – Oyuncu / Taht Oyunları
71 Michael Redfern – Oyuncu — Oxo reklamları
72 Madeleine Albright – Eski ABD Dışişleri Bakanı
73 Wavy Navy Pooh – Rapçi
74 Kenneth Welsh – Oyuncu / İkiz Tepeler
75 Frank Williams – Oyuncu
76 Gaspard Ulliel – Oyuncu
77 Bobby Rydell – Şarkıcı
78 Virginia Patton – Oyuncu / It’s a Wonderful Life
79 Emilio Delgado – Oyuncu/ Susam Sokağı
80 Frank Pesce – Oyuncu / Top Gun
81 Archie Roach – Avustralyalı şarkıcı ve aktivist
82 Alan White – Davulcu
83 Rab Wardell – Bisikletçi
84 Taurean Blacque – Oyuncu
85 Hardy Krfiger – Oyuncu
86 Gwyneth Powell – Oyuncu
87 Gary Brooker – Şarkıcı, piyanist
88 Ricky Gardiner – Gitarist
89 Noel Duggan – Şarkıcı /Clannad
90 Nik Turner – Saksafon ve flüt / Hawkwind
91 Cherry Valentine – Drag queen
92 William Hart – Şarkıcı
93 Ivana Trump – İş kadını, sosyetik ünlü
94 Monty Norman – Besteci/ James Bond
95 Clu Gulager – Oyuncu
96 Shonka Dukureh – Oyuncu /Elvis
97 Yvette Mimieux – Oyuncu /Zaman Makinesi
98 Roger E. Mosley – Oyuncu /Magnum
99 Patricia Brake – Oyuncu
100 Hilary Mantel – Yazar
101 Louie Anderson – Oyuncu, komedyen, yarışma sunucusu
102 Gary Waldhorn – Oyuncu
103 Joe Turkel – Oyuncu / The Shining, Bladerunner
104 Antonio Inoki – Japon güreşçi ve dövüş sanatçısı
105 Ian McDonald – Enstrümanist
106 Henry Silva – Oyuncu / Oceans Eleven
107 Bob Saget – Komedyen, oyuncu, TV sunucusu
108 Andrew Fletcher – Klavyeci, Depeche Mode
109 Joanna Barnes – Oyuncu
110 Mavis Nicholson – Yazar, radyo ve TV sunucusu
111 Robin Parkinson – Oyuncu
112 Mable John – Şarkıcı
113 Irene Papas – Oyuncu /Zorba
114 Harrison Birtwistle – Besteci
115 Takeoff – Rapçi
116 Leslie Jordan – Oyuncu / Will & Grace
117 Jason David Frank – Oyuncu
118 Aaron Carter – Şarkıcı, söz yazarı
119 Denise Coffey – Oyuncu
120 Michael Lang Organizatör/ Woodstock
121. P.J.O’Rourke – Mizahçı, gazeteci
122 Judith Durham – Şarkıcı ve söz yazarı
123 Doddie Weir – Rugby oyuncusu
124 Sacheen Littlefeather – Oyuncu, aktivist
125 Bruce Kent – Barış aktivisti
126 Bill Russell – Basketbol oyuncusu
127 Dan McCafferty – Şarkıcı /Nazereth
128 Kymberly Herrin – Oyuncu /Ghostbusters
129 Garry Roberts – Gitarist / Boomtown Rats
130 Stewart Bevan – Oyuncu/ Doctor Who
131 Issey Miyake – Moda tasarımcısı
132 Peter Bogdanovich – Yönetmen /Maske
133 Klaus Schulze – Besteci, müzisyen
134 Howard Hesseman – Oyuncu
135 Betty Davis – Şarkıcı, söz yazarı, model
136 Cathal Coughlan – Şarkıcı
137 Bob Neuwirth – Şarkıcı, söz yazarı
138 Anna Karen – Oyuncu/ Eastenders
139 Taylor Hawkins – Davulcu/Foo Fighters
140 Marcus Fairs – Dezeen dergisi kurucu, editörü
141 George Lois – Sanat yönetmeni ve tasarımcısı (dergi)
142 Jan Pielikowski – Çocuk kitabı yazarı
143 Technoblade – Minecraft Youtuber
144 Microsoft Internet Explorer Tarayıcısı
145 Carlo Bonomi – Seslendirme sanatçısı/ Pingu
146 David McKee – Yazar, illüstratör
147 Peter Robbins – Seslendirme sanatçısı/Charlie Brown
148 Matt Zimmerman – Seslendirme sanatçısı /Thunderbirds
149 Mike Burrows – Lotus bisikletinin tasarımcısı
150 Raymond Briggs – Yazar, illüstratör/The Snowman
151 Cynthia Plaster Caster – Sanatçı