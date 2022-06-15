Gıda krizine çare buldular: 1 milyon kamu çalışanı dört gün mesai yapacak

Ekonomik krizin gıda sıkıntısı yaşanacağından endişe edilen Sri Lanka’da hükümet, çareyi kamu çalışanlarına tarım yapmaları için haftada bir gün ekstra izin vermekte buldu.

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22 milyon nüfuslu ülke, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. İthal edilen hayati gıda ürünleri, yakıt, tıbbi malzeme, ilaç gibi şeylerin parasını ödemekte zorlanıyor. IMF’yle görüşme aşamasındaki ülkede gıda krizinin kapıda olduğundan çekiniliyor.

Durumu gözden geçiren hükümet, 1 milyon kamu çalışanının tarım üretimi yapabilmesi için önümüzdeki üç ay süreyle haftada dört gün çalışmasını öngören düzenlemeyi kabul etti.

Kamu çalışanları cumartesi-pazara artı olarak cuma günleri de izin yapacak. Dört gün mesai yapılması, tarım ürünlerinin üretilmesinin yanı sıra işe gidiş-gelişte daha az yakıt tüketilmesini de sağlayacak.

Hükümetin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: ”Beklenen gıda krizine çözüm üretmek amacıyla kamu çalışanlarına evlerinin bahçelerinde ya da başka alanlarda tarım yapmalarını sağlamak için haftada bir gün daha fazla izin vermeye karar verdik. Gereken desteği de vereceğiz.”

13 Haziran Pazartesi günü ABD, Sri Lanka’ya yardıma hazır olduğunu açıklamıştı.

Geçen ay sonunda tarım bakanlığı, çiftçileri daha fazla pirinç üretmeye çağırmıştı.