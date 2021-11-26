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Yaramazlara biraz batar!

Gıda etiketlerinde yeni dönem

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketlerinde değişiklik öngören yeni bir taslak hazırladı.

Taslağa göre gıda etiketlerinde yanıltıcı ifadeler, isimler ve görseller kullanılamayacak. Gıdanın adı ve içindekiler bilgisi (bileşenler listesi) ambalajın boyutuna bağlı olarak şimdikinden 2,5 kat daha büyük yazılacak.


Bir ambalajın en geniş yüzeyinde markanın en büyük yazıldığı alan ‘temel görüş alanı’ olarak belirlendi. Gıdanın adının temel görüş alanında da yazılması zorunlu olacak.

Birbirine benzeyen ve tüketiciler tarafından benzer gıdalarla karıştırılabilecek gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler kullanılmayacak. Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda gıdanın adı, etiket üzerinde markanın geçtiği her yerde, gıdanın markasının hemen yanında veya altında gıdanın markasıyla aynı punto büyüklüğünde yazılacak.

‘Aroma’ kısıtlaması

Üretiminde meyve veya sebze yerine sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma vericiyle ilgili görsel bulunamayacak. Gıdanın adında aromalı olduğu ‘…. aromalı’ ifadesi kullanılarak ve gıdanın adının geçtiği her yerde en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda, özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı kullanılarak, ‘….tadında’, ‘… lezzeti’, ‘….keyfi’ vb. ifadeler kullanılamayacak. Bir gıda bileşeninin görselinin etikette veya ürün adında yer alması durumunda görselin olduğu her yerde veya ürün adının yanında veya altında bileşenin miktarı en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

Tatlandırıcı içeren gıdalarda “Tatlandırıcı içerir” veya “Tatlandırıcılı” ifadesi, temel görüş alanında gıdanın adının yanında veya altında en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

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