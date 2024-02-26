‘Gıda Dedektifi’ serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ‘Gıda Dedektifi’ isimli hesabın sahibi Musa Özsoy serbest bırakıldı.

Musa Özsoy.

Bu hesap, gıda sektörüne ilişkin paylaşımlarla tanınıyor.

Hesaptan paylaşılan açıklamada Özsoy’un Murat Ülker’in suç duyurusu üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

“Murat Ülker tarafından yapılan yeni bir suç duyurusu kapsamında hesap yöneticimiz Musa Özsoy bir kez daha bu akşam itibariyle gözaltına alınmıştır. Şu bilinmelidir ki, iftira ve ithamlara dayalı bu ve benzeri suç duyurularına asıl cevap elbette toplum tarafından verilecektir.”

Murat Ülker tarafından yapılan yeni bir suç duyurusu kapsamında hesap yöneticimiz Musa Özsoy bir kez daha bu akşam itibariyle gözaltına alınmıştır.

Şu bilinmelidir ki, iftira ve ithamlara dayalı bu ve benzeri suç duyurularına asıl cevap elbette toplum tarafından verilecektir. pic.twitter.com/SUJo0C58cM — Gıda Dedektifi (@gidadedektifiTR) February 26, 2024

Daha sonra paylaşılan açıklamadaysa Özsoy’un serbest bırakıldığı duyuruldu.