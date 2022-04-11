‘Gibi’ye iki sezon daha geliyor

Sosyal medyada fenomen haline gelen ‘Gibi’ dizisinin üçüncü ve dördüncü sezonu da yolda.

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç, Ahmet Kürşat Öçalan ve Rasim Can Güneş’in başrollerini paylaştığı dizinin senaryosu Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleminden çıkıyor.

İki sezonuyla Exxen’de izleyiciyle buluşan dizide İlkkan ve Yılmaz isimli yakın arkadaşların başlarına gelen ilginç olaylar anlatılıyor. Dizi replikleriyle sosyal medyada fenomen haline gelirken, siyasi partilerin paylaşımlarında da kendine yer buldu.

İlkkan karakterini oynayan Kıvanç Kılınç, Birgün’den Işıl Çalışkan’a üçüncü ve dördüncü sezonla ilgili hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Kılınç şunları söyledi: “Üçüncü ve dördüncü sezon olacak. Şu anda yazıyorlar. Programda bir aksaklık olmazsa ağustosta bir sezon çıkar. Zaten 30-36 günde çekiyoruz biz bir sezonu. Bir ağustosta bir de sanırım kasımda falan girip iki sezonu bitireceğiz ama yayını herhalde yeni yılın başı olur.”