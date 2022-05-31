Gezi anmasını takip eden altı gazeteci gözaltına alındı

Gezi eylemlerinin dokuzuncu yıldönümünde İstanbul Beyoğlu’ndaki anmayı takip eden birçok gazeteci saldırıya uğradı, altısı gözaltına alındı.

Fotoğraf: TGS / Twitter

Polis, Gezi eylemlerinin dokuzuncu yıldönümünde Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla İstanbul Beyoğlu’ndaki TMMOB Makine Mühendisleri Odası önünde bir araya gelen yurttaşlara biber gazıyla müdahale etti.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin aktardığına göre gözaltı sayısı 169.

Polis Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz, TELE1 muhabiri Engin Açar ile kameraman Umutcan Yitük ve Evrensel muhabiri Meltem Akyol’u dövdü.

AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç ve gazeteci Hayri Tunç’un ise gözüne biber gazı sıktı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) aktardığına göre Evrensel muhabiri Meltem Akyol, BirGün muhabiri Gökay Başcan, Halk TV muhabiri Ozan Demiriz ve Flash TV muhabiri Dilan Polat gözaltına alınanlar arasında.

Çağdaş Hukukçular Derneği gözaltına alınan 169 kişinin ifade işlemlerine başlandı. İfadesi tamamlanan ilk 14 kişi çıkış sağlık kontrolleri ardından hastaneden serbest bırakılacak.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın açıklamasında şunlar dendi: “Taksim Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıl dönümünde altı gazeteci gözaltına alındı, pek çok meslektaşımız polis şiddetine maruz kaldı. Protesto da gazetecilik de suç değildir. Sorumlular hakkında işlem yapılsın, meslektaşlarımız serbest bırakılsın! #Gezi9Yasinda”