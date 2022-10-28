Gezgin arıcının arazideki kovanları yakıldı

Gezgin arıcılık yapan Etem Demircioğlu’nun Bursa’da bal ürettiği yerdeki arı kovanları ve malzemeleri yakıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Erzurum’da yaşayan Demircioğlu, gerekli izinleri aldıktan sonra arı kovanları ve arıcılık malzemelerini 2 Ekim’de bal üretmek için Doğa Parkı’ndaki ormanlık alana getirdi.

Demircioğlu, 23 Ekim’de kontrol için arılarının yanına gittiğinde arılı sekiz kovan, 200 boş kovan, 200 kovan katı, 250 adet şurupluk, 1500 bal mumu olan petek ve branda çadırının yanarak zarar gördüğünü belirledi.

Sağım makinesi, bal süzme makinesi, akü ve güneş enerji panelinin de çalındığını tespit eden Demircioğlu, durumu polise bildirdi.

‘Dolu kovanların kapakları açılıp tekmelenmiş’

Mahalle muhtarlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden izin alarak olayın yaşandığı bölgeye ilk kez arı getirdiğini aktaran Demircioğlu, bölgede kimsenin kendisini tanımadığını, herhangi bir hasmının da bulunmadığını söyledi: “Arılara baktığım yerle ilgili kimseyle bir sorun yaşamadım. Bazı arı dolu kovanlarımın kapakları da açılıp tekmelenmiş, yere atılmış. Bu olayı kimin ne için yaptığını bilmiyorum. Yaklaşık 200 bin lira zararım var.”

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.