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Yaramazlara biraz batar!

Gereksiz e-posta klasörüne bakarken milyoner olduğunu öğrendi

ABD’de bir kadın çoğu kişinin hiç bakmadan silip geçtiği gereksiz e-postalar klasöründe tesadüfen 3 milyon dolar (40,4 milyon lira) kazandığına dair mesaj buldu.

Fotoğraf: Michigan Lottery

Mega Millions ABD’nin 45 eyaletinde 2 dolara (27 lira) satılan bir piyango bileti.


55 yaşındaki Laura Spears ikramiyenin devretip katlanması üzerine online olarak Mega Million piyango bileti satın aldı: “Birkaç gün sonra birinden gelen bir e-postayı ararken posta kutumdaki gereksizler klasörüne baktım. Bu sırada piyangodan ikramiye kazandığıma dair e-postayı gördüm. Gözlerime inanamadım. Piyango hesabıma giriş yapıp mesajda yazanların doğru olduğunu gördüm.”

Spears şimdi erken emekli olmayı ve e-postalarını daha yakından takip etmeyi planlıyor. Olur da ikinci kez ikramiye kazanırsa diye piyangodan gelen mesajları da güvenli olarak işaretlemeyi ihmal etmemiş.

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