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Yaramazlara biraz batar!

Gerekçe terörizmin finansmanı: 770 kişinin mal varlığı donduruldu

Toplam 770 kişi ve ABD’de kurulu Niagara Vakfı’nın Türkiye’deki mal varlıkları terörizm finansmanı suçu gerekçesiyle donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.


Buna göre, ‘FETÖ’ bağlantılı 454 ve ABD’de kurulu Niagara Vakfı, PKK/KCK bağlantılı 108, Hizbullah, IŞİD, El Kaide ve El Nusra gibi cihatçı örgütlerle bağlantılı 119, DHKP-C, MKP, MLKP, TKP/ML, THK/C Acilciler, DEV-KAR, DKP/BÖĞ gibi örgütlerle bağlantılı 89 kişinin Türkiye’deki mal varlıkları, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanununun ‘terörizmin finansmanı suçu’ ile ‘fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller’ başlıklı maddeleri kapsamına donduruldu.

Karara göre, karara karşı ceza muhakemesi kanunu hükümlerine göre ilgili ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilecek.

Kişilerin tam listesi Resmi Gaztete’de yayınlandı.

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