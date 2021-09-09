Gereğinden fazla boş vakit insana iyi gelmiyor

Araştırmacılar, çok fazla boş vakti olanların öznel olarak ‘iyi’ oluş halinde azalma yaşanabileceğini tespit etti.

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Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayınlanan çalışmada 35 bini aşkın kişiyi içeren iki büyük anketin sonuçları analiz edildi.

Bunlardan biri, 2012 ile 2013 yılları arasında yapılan ve katılımcıların son 24 saat içerisinde neler yaptıklarının belirlenmeye çalışıldığı bir anketti.

Diğeri ise 1992 ve 2008 yılları arasında uzun süreli olarak yapılan çalışma oldu. Burada daha fazla boş zamana sahip olmanın öznel iyi olma haliyle bağlantılı olmadığını ortaya çıkardı. Ancak katılımcıların çok azının günde beş saatten fazla boş zamanı olduğu da bildirildi.

ABD’deki Pensilvanya Üniversitesi’nden çalışmaya katılan Dr. Marissa Sharif, çalışmanın sonuçları hakkında “Makul bir miktarda boş zamanınız olmalı. Çok fazla boş zamanın insanda amaç ve üretkenlik eksikliği yaratarak öznel iyi olma halini azalttığını gördük” dedi.

Araştırmada iki saatlik boş vaktin öznel iyi olma halinde zirve yarattığını ancak beş saatten sonra bunun düşmeye başladığı görüldü.