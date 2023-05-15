George Soros ‘duyurdu’: Ölmedim

ABD’li milyarder George Soros’un öldüğüne dair dün yayılan söylentiler birinci ağızdan yalanlandı.

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“Kalp krizi geçirdiğimle ilgili iddialar tamamen yanlış. Yaşıyorum ve sağlıklıyım.” ABD’li yatırımcı dün hakkında yayılan ‘öldü‘ iddialarına bu kısa notla cevap verdi.

Rumors that I had a heart attack are completely false. I am alive and healthy. — George Soros (@georgesoros) May 15, 2023

Peki 92 yaşındaki Soros’un öldüğüne dair söylentiler nereden çıktı?

Söylentilerin yayılmasının sebebi, 22 bin takipçili Twitter hesabı @CilComLFC, viral olan ‘haberi‘ dün geceyarısına doğru paylaşmış ve şu ana kadar da silmemiş.

Cillian haberi ‘Politics For All Ireland’a dayandırmış ki o da 31 takipçi sayılı bir hesap ancak Soros’la ilgili herhangi bir paylaşımı görünmüyor.

İlk söylenti değil

George Soros’un öldüğüne dair söylentiler ilk kez çıkmıyor. Hatta haber ajansı Reuters, 2013’te işadamının ‘ardından‘ bir yazı yayınlamış, hatasını fark ettikten sonra kaldırıp özür dilemişti.