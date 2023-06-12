George Soros, 25 milyar dolarlık servetinin kontrolünü oğluna devrediyor

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan George Soros 25 milyar dolarlık servetinin kontrolünü oğlu Alex’e devrediyor.

Alex Soros ve George Soros. Fotoğraf: Instagram

92 yaşındaki Soros‘un net serveti, Forbes’a göre 6,7 milyar dolar. Soros’un servetinin 18 milyar dolarlık kısmıysa yine oğlunun başkanlık ettiği Açık Toplum Vakfı’na aktarılmış durumda.

İsmi komplo teorileriyle de anılan Soros, tüm bu servetinin kontrolünü 37 yaşındaki Alex Soros’a devredeceğini bildirdi.

WSJ’ye konuşan Alex Soros, kendisinin babasından daha politik olduğunu belirterek ABD’li ‘sol kanat’ siyasilere para bağışı yapmaya devam etmeyi planladığını kaydetti.