Genel Kurul’da rahatsızlanan Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında rahatsızlanan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı.

Sırrı Süreyya Önder. (MA)

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerini görüşmek için Başkanvekili Önder başkanlığında toplandı.

Önder, milletvekilleri bütçe teklifi üzerine konuştuğu sırada divanda rahatsızlandı ve birleşime 40 dakika ara verdi.

DEM Parti’den yapılan açıklamada, “Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına alındı” dendi.

Koca: Durumu iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X (eski adıyla Twitter) hesabından Önder’in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

“Hastanemizde detaylı incelemeleri devam etmektedir. Şu anda klinik durumu iyi fakat tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahede altında tutulacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”