‘Genç Caz+ 22’ albümü yayımlandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali’nin ‘Genç Caz+’ programı kapsamında hazırlanan ikinci albüm, dijital platformlarda yerini aldı.

Albüme, bu yıl düzenlenen 29’uncu İstanbul Caz Festivali’nin Genç Caz+ finalistleri arasında yer alan altı grup katkı sundu.

Bu yılın albümü, İstanbul West Side Collective, Chai Moto, Elif Çohaz, Jelly Beans, Umut Veysel Demirtaş ve Always KNOW’dan parçaları bir araya getirdi.

Babajım İstanbul Stüdyoları’nda gerçekleştirilen kayıtlarda genç cazcılara usta müzisyenler Volkan

Öktem, Korhan Futacı, Selen Gülün, Deniz Taşar ve Ayşe Tütüncü eşlik etti ve albümün prodüktörlüğünü üstlendi.

Albümün kayıt ve miks mühendisliği Burak Serter, kayıt asistanlığı Altuğ Poyraz, masteringi Güven Ersoysal’a ait.